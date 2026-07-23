Elazığ'da 5 Bin Yıllık Tapınak Bulundu

Elazığ'ın merkezine bağlı Tadım köyündeki kale ve höyükte, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında 2025 yılında başlayan arkeolojik kazıların 3. sezonu devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresi destekleriyle; Elazığ Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda 7 işçi ve 4 uzman görev alıyor.

TUNÇ ÇAĞINA AİT TAPINAK BULUNDU

Yürütülen kazılarda, milattan önce 3 binli yıllara ait Tunç Çağı tapınak alanı ile bu alanda yer alan 2 sunak ve 3 kutsal ocak gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologların dini törenlerde kullanıldığını değerlendirdiği bu son buluntularla birlikte; kale ve höyük genelinde ulaşılan toplam tapınak sayısı 2'ye, kutsal ocak sayısı ise 6'ya yükseldi.

KAZI İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelindeki sit alanlarında kültürel mirası ortaya çıkarmak amacıyla tüm imkanların kullanıldığını belirtti. AA muhabirine açıklamada bulunan Hatipoğlu; Harput Kalesi, Tadım Kalesi, Palu Kalesi ve Salkaya olmak üzere dört farklı noktada arkeolojik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"2026 yılı kazılarına ivme verdik, çok önemli buluntular ortaya çıkıyor. Yeni gün yüzüne çıkarılan kutsal alanla ilgili olarak incelemelerde bulunduk ve yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihi bulunuyor. Alanla ilgili çalışmalar Müze Müdürlüğümüz koordinesinde devam ediyor. İl Özel İdaresi olarak gerekli her türlü desteği Elazığ'daki tüm kazılara veriyoruz. Tadım Kalesi'ndeki kazılarla bölge ve insanlık tarihi açısından çok önemli buluntular ortaya çıktı. Bu alanla ilgili olarak koruma ve restorasyon çalışmaları Müzemizin koordinesinde devam ediyor. Elazığ'da tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırmak için gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz."

TUNÇ ÇAĞINDAN OSMANLI DÖNEMİNE KADAR ESER ÇIKTI

Höyüğün en üst tepe noktalarında Osmanlı dönemine ait kalıntıların, derinlere inildikçe farklı medeniyetlerin izlerine rastlandığını aktaran Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 6 bin yıllık tapınak alanı bulduk. Bu sene ilk çalışmaları yaptığımız alanda milattan önce 3 binli yıllara uzanan tapınak alanı, sunak ve 3 ayrı kutsal ocağın bulunduğu bölgeyi keşfettik. Umuyoruz ki hem tarihi aydınlatma noktasında hem de o dönem insanlarının yaşam biçimleri, alışkanlıkları, inanışları ile ilgili olarak da çok değerli çalışmalar burada ortaya çıkacak."

BULUNTULAR ARKEOLOJİ LİTERATÜRÜNDE ÖNEMLİ YER TUTACAK

Çalışmaların Müze Müdürlüğü başkanlığı ve ilgili kurumların iş birliğiyle sürdüğünü belirten Kazı Alanı Sorumlusu Arkeolog Emre Çayır, sahada 7 işçi ve 4 uzmanın görev yaptığını ifade etti. Gün yüzüne çıkarılan buluntuların Elazığ'ın köklü tarihini ve kültürünü daha da zenginleştirdiğini dile getiren Çayır, şunları aktardı:

"Şu an kazısını yürüttüğümüz bu kült alanı yani tapınma alanı dediğimiz alan ile sunak ve kutsal ocaklar bize 5 bin yıl öncesindeki inanç sistemini, yani Elazığ'ımızda o dönemde inancın nasıl şekillendiği konusunda önemli bilgi sunuyor. Bu buluntular arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip. Dolayısıyla buradan çıkan ocaklar, sunu alanları o dönemin inanç sistemine ışık tutuyor.

BURASI SELÇUKLUDAN OSMANLIYA DERİN BİR GEÇMİŞE SAHİP

Burası Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Doğu Roma'ya ve alt katmanlara doğru Demir Çağı, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı ve Neolitik Çağ'a kadar uzanan derin bir tarihi geçmişe sahip. Şu an bulunduğumuz katman çalışmalarında Tunç Çağı'ndayız ve çok önemli verilere ulaşıyoruz."