Lübnan’da Telsiz Patlamaları: ICOM Cihazları İnfilak Etti - Son Dakika
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Lübnan’da Telsiz Patlamaları: ICOM Cihazları İnfilak Etti

Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazlarının patlaması sonrası ICOM telsizlerin durumu merak konusu.

18.09.2024 20:49
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Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Hizbullah mensuplarının taşıdığı anlaşılan Japonya merkezli ICOM marka cihazların durumunu gündeme getirdi.

Lübnan'da çok sayıda telsizin aynı anda infilak etmesinin ardından, sosyal medyaya bu patlamalarda hasar gördüğü bildirilen ICOM marka cihazlara ait görüntüler paylaşıldı.

Japonya merkezli ICOM Inc. şirketi ise henüz patlamalara ilişkin açıklama yapmadı.

Şirket tarafından üretilen ICOM telsizleri, dünya çapında geniş bir kullanıcı yelpazesine sahip ve çeşitli alanlarda iletişim amacıyla kullanılıyor.

Amatör radyo operatörleri için tasarlanmış çok yüksek frekans aralığında çalışan IC-82 modeli, plastik maddeden oluşuyor ve 1650mAh pil kapasitesine sahip.

Tek bir frekans bandında kablosuz olarak iletişim kurmak için radyo dalgalarını kullanan el tipi taşınabilir "Walkie Talkie" tipi telsiz, 54x139x36.7 milimetre?????? ebatlarında ve 390 gram ağırlığında.

207 kanal depolanabilen cihaz, istasyonu veya radyo amatörünü yasal olarak tanımlamak için kullanılan, dünya çapındaki amatör telsiz operatörlerine iletişim için tahsis edilmiş kişiye özel "çağrı işareti" özelliğine sahip.

IC-V82 cihazlarının, genellikle amatör radyo iletişimi, acil durum hizmetleri ve hobi amaçlı kullanım için tercih edildiği biliniyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ICOM ürünleri 80'den fazla ülkede satılıyor. Telsizler, "amatör radyo telsizleri, denizcilik alanına hitap eden deniz telsizleri, hava trafik kontrolü için havacılık telsizleri ve zorlu koşullara uygun olarak üretilen profesyonel mobil telsizler (PMR)" olarak kategorilere ayrılıyor.

Cihazlar ABD, Avustralya, Almanya, İspanya ve Çin'deki bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere dünya çapında uluslararası bir satış ve servis ağına sahip.

Bu telsiz ekipmanlarının bazen askeri veya yarı askeri gruplar tarafından da acil durumlar ve eğitim amaçlı kullanılabildiği bildiriliyor.

Şirketin internet sitesinde, kara mobil telsizlerinin ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Deniz Piyade Kolordusu tarafından kullanıldığı bilgisi yer alıyor.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Japonya, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan’da Telsiz Patlamaları: ICOM Cihazları İnfilak Etti - Son Dakika

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