Lübnan'da Yasa Dışı Sınır Geçiş Noktaları Kapatıldı

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Kuzey Bekaa bölgesinde Suriye ile olan "yasa dışı" sınır geçiş noktalarını kaçakçılıkla mücadele kapsamında kapattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kuzey ve doğu sınırlarından sızma ve kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele çerçevesinde Kuzey Bekaa'daki Martisa ve Mikyal Ferah bölgelerinde yasa dışı geçiş noktalarının kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu geçiş noktalarına ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, Suriye tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan-Suriye sınırı, dağlar, vadiler ve ovalardan oluşan, iki ülke arasındaki sınırı belirleyen açık işaretlerin bulunmadığı girift bir coğrafi yapıya sahip.

Söz konusu bölgedeki coğrafi iç içelik ve sınır bölgelerinin engebeli yapısı, bazı kaçakçılar ile uyuşturucu tacirlerinin iki taraf arasında yasa dışı geçiş noktaları oluşturarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulunmasını kolaylaştırıyor.

Ancak iki ülkedeki ilgili makamlar, son dönemde sınırların kontrol altına alınması, sızmaların ve başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesi amacıyla çabalarını artırdı.

Öte yandan, yasa dışı geçişler dışında Lübnan ile Suriye'yi yaklaşık 375 kilometrelik hat boyunca birbirine bağlayan 6 resmi kara sınır kapısı bulunuyor.