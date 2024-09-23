Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Can Kaybı 182

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ölenlerin sayısının 182'ye, yaralananların sayısının ise 727'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki kasaba ve köylere benzeri görülmemiş şekilde düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 182'ye, yaralananların sayısı ise 727'ye yükseldi.

Yaklaşık 350 hava saldırısının düzenlendiği saldırıda ölen ve yarananlar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunduğu kaydedildi.

Gün içerisinde konuya ilişkin yapılan son açıklamada İsrail saldırısında 100 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.