Lübnan'daki Savaş, Çocukları Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Lübnan'daki Savaş, Çocukları Tehdit Ediyor

UNICEF, Lübnan'daki savaşı çocuklar için derin bir tehdit olarak tanımladı ve ateşkes çağrısında bulundu.

31.10.2024 22:17
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, " Lübnan'da devam eden savaş, çocukların hayatlarını altüst ediyor ve birçok durumda ciddi fiziksel yaralar ve derin duygusal izler bırakıyor." ifadesini kullandı.

Russell, Lübnan'da artan gerginliğin çocuklara etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'da, 4 Ekim'den bu yana her gün en az bir çocuğun öldürüldüğüne ve 10 çocuğun yaralandığına dikkati çeken Russell, aylarca süren sürekli bombalamalardan dolayı ise fiziksel olarak zarar görmeden kurtulan binlerce çocuğun etraflarındaki şiddet ve kaos nedeniyle derin bir endişe yaşadığını vurguladı.

Russell, "Lübnan'da devam eden savaş, çocukların hayatlarını altüst ediyor ve birçok durumda ciddi fiziksel yaralar ve derin duygusal izler bırakıyor." uyarısında bulundu.

Yıkıcı bilançonun her geçen gün arttığını kaydeden Russell, Lübnan genelinde çocukların duygusal, davranışsal ve fiziksel sıkıntı belirtileri gösterdiğini ifade etti.

Russell, savaşın çocukların ihtiyaç duyduğu güvenli ortamları da yok ettiğini belirterek "Çocuklar, uzun süreli travmatik strese maruz kaldıklarında, ciddi sağlık ve psikolojik risklerle karşı karşıya kalıyor ve bu durumun sonuçları bir ömür boyu sürebilir." ifadesine yer verdi.

UNICEF'in sahada çocuklara destek olmaya çalıştığını aktaran Russell, "Gerçek iyileşme ancak şiddet sona erdiğinde başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Russell, Lübnan'daki çocukların, temel hizmetlere güvenle erişebilmesi ve savaşın getirdiği travmadan kurtulmaya başlayabilmesi için derhal kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Daha fazla çocuğun yaralanmasını veya ölmesini önlemek ve Lübnan'daki her çocuğun geleceğini korumak için hemen harekete geçmeliyiz." mesajını verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Lübnan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Savaş, Çocukları Tehdit Ediyor - Son Dakika

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