Lübnan'dan 132 Suriyeli Mahkum Suriye'ye Transfer Edildi

17.03.2026 21:57
Suriye, Lübnan'daki cezaevlerinden 132 Suriyeli mahkumu teslim aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'nin Lübnan'da tutuklu bulunan 132 vatandaşını teslim aldığını duyurdu.

Paylaşımda, Suriye Dışişleri Bakanlığının himayesinde, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içerisinde, Lübnan'daki cezaevlerinde bulunan Suriyeli mahkumların ilk grubunun teslim alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Lübnan hapishanelerindeki 132 Suriyeli mahkum ilk grup olarak teslim alındı." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ile Suriye arasında Şubat 2026'da, Suriyeli mahkumların Lübnan'dan Suriye'ye transferini düzenleyen anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı
5 ülkeden İsrail’e “Lübnan’a kara harekatına son ver“ çağrısı 5 ülkeden İsrail'e "Lübnan'a kara harekatına son ver" çağrısı

21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
