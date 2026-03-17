Lübnan'dan 132 Suriyeli Mahkum Suriye'ye Transfer Edildi

Lübnan'da tutuklu bulunan Suriyeli mahkumlardan 132'si ülkelerine transfer edildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'nin Lübnan'da tutuklu bulunan 132 vatandaşını teslim aldığını duyurdu.
Paylaşımda, Suriye Dışişleri Bakanlığının himayesinde, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içerisinde, Lübnan'daki cezaevlerinde bulunan Suriyeli mahkumların ilk grubunun teslim alındığı belirtildi.
Paylaşımda, "Lübnan hapishanelerindeki 132 Suriyeli mahkum ilk grup olarak teslim alındı." ifadeleri kullanıldı.
Lübnan ile Suriye arasında Şubat 2026'da, Suriyeli mahkumların Lübnan'dan Suriye'ye transferini düzenleyen anlaşma imzalanmıştı.
