Lübnan'dan atılan füze İsrail ordusuna ait kameralı gözlem balonunu düşürdü - Son Dakika
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Lübnan'dan atılan füze İsrail ordusuna ait kameralı gözlem balonunu düşürdü

Lübnan\'dan atılan füze İsrail ordusuna ait kameralı gözlem balonunu düşürdü

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze, İsrail ordusuna ait kameralı gözlem balonuna isabet etti. İsrail ordusu, olayın istihbarat açığına yol açmadığını belirtirken, Hizbullah ise balonun kontrol merkezini hedef aldığını açıkladı. Çatışmalarda her iki taraf da kayıplar verirken, ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

14.05.2024 19:03
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Lübnan'ın güneyinden atılan füzenin İsrail ordusuna ait kameralı gözlem balonunu düşürdüğü bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusunun sınır hattındaki çatışmaları gün boyunca devam etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan atılan bir füze sınırdaki Adamit yerleşim yeri tepesinde konuşlanmış gözlem balonuna isabet etti.

İsrail ordusu, olayın istihbarat açığına yol açmadığını savundu.

Gözlem balonunun, Lübnan topraklarına düştüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada balonu, yükseltildiği askeri üssü ve balonun kontrol merkezini hedef aldığını belirtti.

Hizbullah, sınır hattı boyunca Şuba Tepeleri, bölgedeki İsrail askeri üssü, Avivim yerleşim yerindeki askerlerin toplandığı alan ve Malikiye bölgelerini füzelerle hedef aldığını kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzeydeki Hermon Dağı bölgesine atılan yaklaşık 10 adet roketin açık araziye düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden Celile bölgesine tanksavar füzeleri atıldığı, İsrail ordusunun da Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel, Harayib, Halta ve Yarun bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen noktalara hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda Lübnan ya da İsrail tarafından ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 296'ya yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan atılan füze İsrail ordusuna ait kameralı gözlem balonunu düşürdü - Son Dakika

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