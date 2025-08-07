Lübnan'dan İran'a Sert Tepki - Son Dakika
Lübnan'dan İran'a Sert Tepki

07.08.2025 16:32
Lübnan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Hizbullah'ı destekleyen açıklamalarını kınadı.

Lübnan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Lübnan hükümetinin silahların teslim edilmesine yönelik kararına karşı çıkan Hizbullah'ı destekleyen açıklamalarını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erakçi'nin Hizbullah'ın silahlarını elinde tutmasına verdiği destek kınanırken "Erakçi'nin sözleri Lübnan'ın iç işlerine ve egemenliğine ilişkin kararlarına yönelik kabul edilemez bir müdahale" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin son açıklamaları kapsamında dile getirdiği Lübnan'a ilişkin iç meseleler, İran İslam Cumhuriyeti'ni hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının sert tepki gösterdiği açıklamada, Erakçi'nin ifadelerinin "Lübnan'ın egemenliğine, birliğine ve istikrarına zarar verdiği" belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün katıldığı bir televizyon programında, İran'ın müttefiki Hizbullah'ın kararlarına desteğini dile getirmişti.

"Bu konudaki nihai karar Hizbullah'a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi verilmişti.

Hizbullah da Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

