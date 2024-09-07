Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 30 füze atıldığı, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. İsrail ordusu, füzelerin Yukarı Celil bölgesine düştüğünü ve füze rampalarının İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı.

07.09.2024 10:46
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Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 30 füze atıldığı, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail ordusu X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine 30 füze atıldığını duyurdu.

Açıklamada, erken uyarı sistemlerinin devreye girdiği, füzelerin açık alanlara düştüğü ve saldırı sonucu can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

Füzelerin Nebatiye kentindeki Bint Cubeyl beldesine bağlı Yatır bölgesinden atıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, füze rampalarının İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Neria Dağı Askeri Üssü'ne Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Hizbullah açıklamasında, Yatır bölgesindeki füze rampalarının İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddiasına ilişkin yorum yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

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