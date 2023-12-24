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Lübnan'dan İsrail'e atılan füzeler Kiryat Şmona'ya düştü - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e atılan füzeler Kiryat Şmona'ya düştü

Lübnan'ın güneyinden atılan 2 füzenin, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentindeki Margaliot bölgesine düştüğü belirtildi. Füzelerden biri bir anaokulunun yakınına, diğeri ise bir evin avlusunun yakınına düştü. İsrail ordusundan ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan\'dan İsrail\'e atılan füzeler Kiryat Şmona\'ya düştü
24.12.2023 - 19:41,
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Lübnan'ın güneyinden atılan 2 füzenin, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentindeki Margaliot bölgesine düştüğü belirtildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Margaliot bölgesine 2 tanksavar füzesi düştü.

Füzelerden biri bir anaokulunun yakınına, diğeri ise bir evin avlusunun yakınına düştü.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordu radyosu, daha önceki bir haberinde, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e atılan füzeler Kiryat Şmona'ya düştü - Son Dakika
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