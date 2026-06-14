Lübnan'dan İsrail'e BM'ye Şikayet - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e BM'ye Şikayet

14.06.2026 20:28
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Lübnan, İsrail'in yasaklı herbisit kullanarak saldırılarda bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulundu.

Lübnan, ülkenin güney sınır bölgelerindeki köy ve beldelere düzenlediği saldırılarda yasaklı herbisitler kullandığı ve ateşkese rağmen saldırılara devam ettiği gerekçesiyle İsrail hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iki ayrı şikayette bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkese rağmen ülke topraklarına saldırılarına ve ihlallere devam eden İsrail'in BM ile BMGK'ya şikayet edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Şubat 2026'da Lübnan'ın güneyindeki bazı sınır köylerinin üzerine yasaklı glifosat maddesini püskürtmesiyle ilgili şikayeti içeren mektup, BMGK ile BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderildi." ifadesi kullanıldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin, herbisitlerin bir savaş yöntemi olarak kullanılmasını yasakladığına işaret edilen açıklamada, Lübnan'daki Ayta Şaab, Ras Nakura ve Dahayra beldelerinden alınan toprak numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar testleri ve kimyasal analizlerin, yüksek konsantrasyon oranlarında glifosat kullanımını teyit ettiği aktarıldı.

Lübnan, BM'den İsrail'in saldırılarını kınamasını talep etti

Bakanlık ayrıca BMGK ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına ilişkin bir başka şikayet mektubu gönderdiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun haziran ayının başlarında ülkenin güneyinde Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit-Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri araca düzenlediği; saldırıda hava saldırısı sonucu biri Tuğgeneral rütbesindeki 2 subay ve bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık, BM'den bu saldırıyı kınamasını; tekrarlanan saldırılara son vermek için gerekli acil önlemleri almasını, 1701 sayılı karar da dahil olmak üzere BM Antlaşması'yla ilgili uluslararası kararlara uyulmasının sağlanmasını talep etti.

Bu gelişmelerin bölgede güvenlik ve istikrarı güvence altına alacak, ayrıca İsrail'in uluslararası alanda tanınan sınırların gerisine çekilmesini sağlayacak barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için gerekli koşulları hazırlamak, güven artırıcı önlemleri görüşmek ve düşmanca faaliyetlerin durdurulmasını kalıcı hale getirmek amacıyla Washington'da, ABD himayesinde Lübnan ile İsrail arasında müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan ordu güçleri hedef almasının, bu çerçevede atılan diplomatik çabaları sekteye uğrattığı; Lübnan devletinin otoritesini güçlendirmek ve egemenliğini sadece kendi güçleriyle tesis etmek amacıyla atılan adımları tehdit ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e BM'ye Şikayet - Son Dakika

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