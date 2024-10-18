Lübnan'ın güneyinden atılan füzelerin, İsrail'in Akka ve Kiryat bölgelerinde patlamalara yol açtığı belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, "Lübnan'dan atılan füzelerin Akka şehrinde ve birçok yerleşim biriminin bulunduğu Kiryat'ta patlamalara yol açtığını" duyurdu.
Yedioth Ahranot gazetesi ise füzelerin atıldığı belirtilen bölgelerde sirenlerin çaldığını yazdı.
Olaya ilişkin ayrıntılı bilgiye henüz yer verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?