Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı düşürüldü - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı düşürüldü

Lübnan\'dan İsrail\'e füze saldırısı düşürüldü

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin bir kısmı Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildi. Füzelerin bir kısmı açık alana düşerken can kaybı yaşanmadı. Hizbullah ise İsrail'in Beit Hillel Tugayı'nın karargahını hedef aldığını duyurdu.

25.02.2024 00:27  Güncelleme: 00:29
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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesi yönüne atılan füzelerin düşürüldüğü bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Kiryat Şimona bölgesine doğru atılan füzelerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Füzelerin bazılarının açık alana düştüğü ve can kaybına neden olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kuzeydeki İsrail'in Beit Hillel Tugayı'nın karargahını Katyuşa ve Burkan füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.

Sınıra yakın bölgelerdeki 6 askeri noktanın ve İsrail askerlerinden bir grubun hedef alındığını belirten Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada söz konusu operasyonun, İsrail'in Ayta eş Şaab ve Baraşit beldelerindeki evlere düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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