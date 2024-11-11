Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Lübnan'dan atılan yaklaşık 90 roketin büyük kısmının hava savunma sistemlerince imha edildiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırılarında biri 17 yaşında 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, roket saldırılarının İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Ata kentinde bazı bölgelerde hasara yol açtığı, birkaç aracın da yandığı görülüyor.