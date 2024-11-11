Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 110 roket atıldığı, Hayfa Körfezi'ndeki Krayot yerleşimine düşen bazı roketlerin 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hayfa Körfezi ile Yukarı ve Batı Celil bölgelerine 110 roket atıldığı, bunlardan çoğunun etkisiz hale getirildiği ancak bazılarının Krayot'a düştüğü ifade edildi.

İsrail Ordu Radyosu, Krayot'a düşen roketlerin 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu bilgisini geçti.

Yedioth Ahronot Gazetesinin haberinde ise bir roketin, Krayot'a bağlı Kiryat Ata'da bir otobüs durağı yakınlarında infilak ettiği ve bir kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu kaydedildi ancak diğer 3 kişi hakkında bilgi verilmedi.

Haberde, otobüs durağında ve çevredeki araçlarda büyük maddi hasar oluştuğu, Krayot'ta pek çok noktaya düşen roketlerin de binalarda hasara yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada Krayot dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyinde pek çok noktaya roket fırlatıldığı ifade edildi.