Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine saldırı: 1 ölü

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 30 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 10 atış gerçekleştirildiği, İsrail ordusuna ait hava savunma sistemlerinin atışların çoğunu önlediği aktarıldı. Ordu, atışların yapıldığı bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

Saldırılardan birinin bölgedeki Gosher yerleşim yerini hedef aldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bölgedeki Gosher yerleşim yerine düşen bir mühimmat nedeniyle 30 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin uyruğu ya da kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.