Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine saldırı: 1 ölü

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 30 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu, Lübnan'dan gerçekleştirilen 10 atışın çoğunu önlediğini açıkladı. Saldırılardan biri bölgedeki Gosher yerleşim yerini hedef aldı ve bir kişi hayatını kaybetti.

30.07.2024 16:25
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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 30 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 10 atış gerçekleştirildiği, İsrail ordusuna ait hava savunma sistemlerinin atışların çoğunu önlediği aktarıldı. Ordu, atışların yapıldığı bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

Saldırılardan birinin bölgedeki Gosher yerleşim yerini hedef aldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bölgedeki Gosher yerleşim yerine düşen bir mühimmat nedeniyle 30 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin uyruğu ya da kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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