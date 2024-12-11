Lübnan'dan Suriye'ye Geçiş Engellendi

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BEYRUT, 11 Aralık (Xinhua) -- Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Beşar Esad hükümetinde görev yapan hiçbir güvenlik mensubunun Lübnan'a girmediğini söyledi.

Mevlevi salı günü düzenlediği basın toplantısında "Yasadışı geçişler kapatılıp tamamen Lübnan ordusunun kontrolüne alınmıştır. Adli takip altındaki hiçbir Suriyelinin Lübnan'a girmesine izin vermiyoruz" dedi.

Lübnan Devlet Güvenliği Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamayla son gelişmeler üzerine ülkelerini terk eden Suriyeli yetkilileri korudukları yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.