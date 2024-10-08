Lübnan'dan Türk Tahliyesi Başlıyor

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(ANKARA) - Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliye edilmesi için operasyon yarın başlıyor. Lübnan'daki vatandaşlar yarın deniz yoluyla tahliye edilecek.

Dışişleri Bakanlığı'ından Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama geldi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını yoğunlaştırmasından haftalar sonra Dışişleri Bakanlığı Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yapılacağını duyurdu. Lübnan'daki vatandaşların tahliyesi yarın (9 Ekim) gerçekleşecek. Deniz Kuvvetleri'ne ait kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcu olan iki gemi bu çerçevede bugün Mersin'den Beyrut'a doğru yola çıkıyor. Tahliye işlemleri için görevlendirilen gemiler ayrıca İsrail saldırıları altındaki ülkeye insani yardım taşıyacak.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 2 bin 500 Türk vatandaşı başvurdu. Toplanma alanları ve saati ilgili başvuruda bulunan vatandaşlara bugün mesaj yoluyla bilgi verileceği iletildi.

Bakanlık yetkilisi, "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır. Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir" bilgisini paylaştı.