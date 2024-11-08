Lübnan'dan UNESCO'ya Koruma Çağrısı

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Lübnan parlamentosu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) ülkedeki tarihi nitelikteki çok sayıda eserin İsrail saldırılarından korunması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan parlamentosu üyeleri Nejat Avn Saliba ve Melhem Halef'in, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a hitaben yazılmış ve çok sayıda milletvekili tarafından imzalanmış bir mektubu Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e teslim ettiklerini bildirdi.

Lübnanlı parlamenterler, UNESCO'nun ülkede arkeolojik alanların insanlığın ortak mirası olarak İsrail saldırganlığından korunması için harekete geçmesini istedi.

Mektupta, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı sonucunda ülkenin doğusundaki Baalbek ve güneyindeki Sur ile Sayda şehirlerindeki arkeolojik alanların ve diğer anıtların büyük tehlike altında olduğunun ve insanlığın ortak mirasının korunması için acil harekete geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Milletvekilleri, UNESCO ve Direktör Azoulay'ın kültürel mirası koruma sorumluluğunu yerine getirmesini ve bu kapsamda önlemler almasını istedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'in, Lübnan'ın Paris'teki UNESCO Daimi Temsilciliği'ne mektubu Azoulay'a iletme talimatı verdiği bildirildi.

İsrail'in en yoğun saldırı düzenlediği kentlerden olan Baalbek ve Sur, barındırdıkları tarihi eserler ve arkeolojik alanlarla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.