Lübnan Destek Konferansı Nisan'a Ertelendi

Fransız hükümetinin ev sahipliğinde 5 Mart'ta başkent Paris'te yapılması planlanan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçlerine destek konferansının gelecek aya ertelendiği bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn ile telefonda görüştü.

Macron ve Avn, "dost ülkeler dahil" bölgenin güvenliğini etkileyen gelişmeleri ve Lübnan'da istikrarın korunması, meşru kurumların desteklenmesi ve egemenliğin tesisi konularını ele aldı.

Ayrıca iki lider, bu gelişmeler nedeniyle 5 Mart'ta Paris'te yapılması planlanan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçlerine destek konferansının nisan ayına ertelenmesi konusunda mutabık kaldı.

?- ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.