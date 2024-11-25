Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan UNIFIL'e Destek - Son Dakika
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Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan UNIFIL'e Destek

Buhabib, UNIFIL'in barış için hayati olduğunu ve Lübnan'ın uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

25.11.2024 17:49
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkenin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) çabalarının "bölgede barışın sağlanması için gerekli ve hayati" olduğunu söyledi.

Buhabib, İtalya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu 2024"te yaptığı konuşmada, "Lübnan, şu anda çok katmanlı askeri, ekonomik, siyasi ve sosyal zorluklarla karşı karşıya. Etkili bir Avrupa desteği, herkesin ortak çıkarı açısından gereklidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Buhabib, "Lübnan, güneyinde görev yapan UNIFIL'in barışı sağlamadaki çabalarını gerekli ve hayati olarak görüyor. Lübnan halkı, UNIFIL'in ayrılmaz ve temel bir parçası olan 17 Avrupa ülkesine minnettardır." diye konuştu.

UNIFIL güçlerine yönelik herhangi bir saldırıyı ve İtalyan birliğine yönelik son saldırıları "şiddetle" kınadıklarını vurgulayan Buhabib, UNIFIL'in Lübnan ile uluslararası meşruiyet arasında bir işbirliği köprüsü olduğunu belirterek, tüm tarafları, güçlerin ve karargahlarının güvenliğine ve bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

Lübnan'ın dostlarının sağladığı desteğin, toparlanma ve yeniden canlanma için temel unsur olduğunu ifade eden Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, şunları kaydetti:

"Bir buçuk milyon Lübnanlının maruz kaldığı saldırılar, ölüm, yıkım ve yerinden edilme durumu, karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası toplumun desteğini talep etme konusundaki kararlılığımızı artırıyor."

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 754 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan UNIFIL'e Destek - Son Dakika

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