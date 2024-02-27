Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı İsrail\'in füze sahası iddialarını yalanladı

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Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, İsrail medyasının Hizbullah'ın başkent Beyrut'un kuzeyinde "füze sahaları" inşa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bölgelerin Su Dairesine ait olduğunu belirtti.

Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı, İsrail medyasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Cubeyl ve Keservan bölgelerinde füze sahaları iddiasının yer aldığı görüntü hakkında yazılı açıklama yaptı.

İsrail medyasında çıkan iddiaların yalanlandığına dikkat çekilen açıklamada, bakanlığın görüntüyü incelediği, füze sahası ve altyapısı olarak lanse edilen merkezin Beyrut ve Cebel Lübnan Su İdaresi'ne ait tesisler olduğu ifade edildi.

Görüntülerde özellikle İbrahim Nehri'ndeki suyun yönlendirilmesinde kullanılan su barajı ve baraj etrafındaki vadi inşaat kazılarının İsrail'in iddia ettiği gibi hiçbir suretle füze altyapısı ile bağlantısı bulunmadığı vurgulandı.

İsrail'deki Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi, 2 Ocak'ta yayınladığı bir görüntü ve raporda, Hizbullah'ın 2006'dan itibaren Lübnan iç kesimlerinden doğusu ve güneyine kadar uzanan dağlık bölgelerde 45 kilometre uzunluğunda tüneller ve füze sahaları inşa ettiğini ileri sürmüş ve buna ilişkin detaylı bir rapor yayınlamıştı.