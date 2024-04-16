Lübnan İçişleri Bakanı, daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi

BEYRUT, 16 Nisan (Xinhua) -- Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi.
Mevlevi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Genel Güvenlik ajansı özellikle yasadışı belgeleri bulunan ve Suriye'de yaşamak için güvenlik engeli bulunmayan kişilere odaklanarak şu ana kadar yaklaşık 29.000 Suriyeliyi sınır dışı ettiğini söyledi.
"Suriyeli mülteci sorunu çözülmeli ve Suriyeliler ülkelerine güvenli şekilde geri dönmeli" diyen Mevlevi, an itibarıyla Lübnan'da ikamet eden 2 milyon Suriyeliden sadece 300.000 kadarının yasal oturum hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.
Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş Lübnan'a doğru büyük bir mülteci akınına neden oldu. Lübnan 2019'dan bu yana derin bir finansal krizle mücadele ederken, Lübnanlı yetkililer ise Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesine yardımcı olmaları için uluslararası topluma sık sık çağrıda bulunuyor.
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