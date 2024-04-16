Lübnan İçişleri Bakanı, daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan İçişleri Bakanı, daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Genel Güvenlik ajansının yasadışı belgeleri bulunan ve Suriye'de güvenlik engeli olmayan kişilere odaklanarak yaklaşık 29.000 Suriyeliyi sınır dışı ettiğini açıkladı. Mevlevi, Suriyeli mülteci sorununun çözülmesi ve Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi gerektiğini belirtti. Lübnan'da ikamet eden 2 milyon Suriyeliden sadece 300.000 kadarının yasal oturum hakkına sahip olduğu vurgulandı.

16.04.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 16 Nisan (Xinhua) -- Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi.

Mevlevi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Genel Güvenlik ajansı özellikle yasadışı belgeleri bulunan ve Suriye'de yaşamak için güvenlik engeli bulunmayan kişilere odaklanarak şu ana kadar yaklaşık 29.000 Suriyeliyi sınır dışı ettiğini söyledi.

"Suriyeli mülteci sorunu çözülmeli ve Suriyeliler ülkelerine güvenli şekilde geri dönmeli" diyen Mevlevi, an itibarıyla Lübnan'da ikamet eden 2 milyon Suriyeliden sadece 300.000 kadarının yasal oturum hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş Lübnan'a doğru büyük bir mülteci akınına neden oldu. Lübnan 2019'dan bu yana derin bir finansal krizle mücadele ederken, Lübnanlı yetkililer ise Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesine yardımcı olmaları için uluslararası topluma sık sık çağrıda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

İçişleri Bakanı, Lübnan, Suriye, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan İçişleri Bakanı, daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:07 Ankara’da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan İçişleri Bakanı, daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement