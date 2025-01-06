Lübnan-İsrail Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Ateşkes Görüşmesi

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ABD'nin arabuluculuğunda değerlendirildi.

06.01.2025 18:48
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Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını görüştü.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre Avn, Hochstein ile başkent Beyrut'un doğusunda bulunan El-Yerze'deki ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede İsrail ile varılan ateşkes ve ateşkesin Lübnan'ın güneyinde uygulanmasına ilişkin mekanizma ele alındı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers da görüşmede hazır bulundu.

Hochstein, Lübnanlı yetkililerle çeşitli görüşmeler yapmak için Beyrut'a gelmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer alıyor.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, şu ana kadar sadece Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 beldeden çekilirken, Lübnan ve İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyinden ateşkeste öngörülen sürede çekilmemeyi planlıyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Kaynak: AA

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