Lübnan, İsrail'e ait bir casus balonunu düşürdü

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BEYRUT, 15 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan askeri kaynakları ve Hizbullah'tan alınan bilgiye göre Salı günü Lübnan'ın güneyindeki Rimeyş köyü üzerinde uçan bir İsrail balonu düşürüldü.

Hizbullah'ın yaptığı yazılı açıklamada, "casus" balonun hareketlerinin takip edilmesi ve yerinin belirlenmesinin ardından Hizbullah üyelerinin balonu hedef alarak imha ettiği belirtildi. Açıklamaya göre balonun, mürettebatın konuşlandığı mevziiye bir halatla bağlı olması nedeniyle, Hizbullah operasyonunda balonun yönetim ekibinden yaralanan ve ölenler de oldu.

Lübnanlı bir askeri kaynak ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir balonun İsrail'in kuzeyindeki hava sahasında süzülürken görüldüğünü, ancak rüzgarın yön değiştirerek balonu Lübnan hava sahasına doğru sürüklediğini ve Lübnan'ın güneyindeki sınır köyü Rimeyş yakınlarına indirdiğini aktardı.

Kaynak, Lübnan ordusu mensuplarının balonu parçalarına ayırmaya çalıştığını ve askeri bölgelerden birine naklettiğini sözlerine ekledi.