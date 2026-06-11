Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Devam Edecek - Son Dakika
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Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Devam Edecek

11.06.2026 15:22
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Cumhurbaşkanı Avn, baskılara rağmen müzakerelerden çekilmeyeceklerini ve ülke çıkarlarını savunacaklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerden baskılara rağmen çekilmeyeceklerini ve süreci ülkenin çıkarları doğrultusunda sürdüreceklerini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, eski Adalet Bakanı İbrahim Neccar başkanlığındaki "Kültür ve Özgürlük" Vakfı heyetini kabul etti.

Avn, görüşmede devletin tüm vatandaşları koruyan temel yapı olduğunu belirterek, "Tercihimiz devlettir çünkü hepimizi koruyan odur. Egemen bir devlet olduğumuza ikna olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail ile yürütülen müzakerelere de değinen Avn, süreci sonlandırmaları yönünde baskılar bulunduğunu ancak geri adım atmayacaklarını belirterek, "Müzakerelerden çekilmeyeceğiz ve ülkemizin çıkarlarına hizmet edecek sonuçlara ulaşıncaya kadar bu yolu sürdüreceğiz." dedi.

İsrail ile düşmanlık halinin sona erdirilmesini talep ettiklerini belirten Avn, bunun ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların durması, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde konuşlanması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve esirlerin serbest bırakılmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Taraflar en son 2-3 Haziran'da Washington'da 4. tur görüşmeleri kapsamında bir araya gelmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "akan kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail ile Müzakerelere Devam Edecek - Son Dakika

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