Lübnan, İsrail'in Çekilmesi İçin Diplomatik Çabalarına Devam Ediyor

ZEVTAR EL-GARBİYE, 23 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Zevtar el-Garbiye kasabasında görev yapan Lübnan askerleri, 22 Temmuz 2026.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam salı günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini sağlamak için siyasi ve diplomatik çabalara devam edeceklerini söyledi.

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin salı günü erken saatlerde ülkenin güneyindeki Zevtar el-Garbiye kasabasının bazı bölgelerinden çekilmeye başlamasının ardından bu bölgelere konuşlanmaya başladı.

Bu gelişme, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması kapsamında uygulanan pilot bölgeler düzenlemesinin ilk adımı oldu. Düzenleme, İsrail'in ülkeden çekilmesini kolaylaştırmayı ve Lübnan'ın güneyinde devlet otoritesini güçlendirmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)