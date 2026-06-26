Lübnan, İsrail'in Çekilmesini İstiyor - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in Çekilmesini İstiyor

26.06.2026 13:15
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Lübnan heyeti, İsrail'in güneyden çekilmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve müzakerelerin uzadığını bildirdi.

Lübnanlı üst düzey resmi bir kaynak, Washington'da İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan heyetinin, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden belirli bir takvim çerçevesinde tamamen çekilmesi yönündeki talebinde ısrarcı olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın, İsrail'in Lübnan topraklarından belirli bir takvim çerçevesinde tamamen çekilmesi konusundaki ısrarı ve bu tutumunu sürdürmesi, 5. tur müzakerelerin bir gün daha uzatılmasına neden oldu." dedi.

Kaynak, taraflar arasında bir "niyet bildirgesi" üzerinde uzlaşılması halinde, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesinin bu metnin temel unsurlarından biri olması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in çekilmesi öngörülen "pilot" ya da "örnek" bölgelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan kaynak, Lübnan'ın bu bölgelerin hangi alanları kapsayacağının net şekilde belirlenmesini istediğini ifade etti.

Kaynak, Beyrut yönetiminin söz konusu bölgelerin, Lübnan ordusunun konuşlanabileceği "Sarı Hat" içerisinde yer almasını şart koştuğunu, İsrail güçlerinin zaten bulunmadığı bölgelerin bu kapsamda değerlendirilmesini kabul etmediğini söyledi.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da 23 Haziran'da başlayan İsrail-Lübnan görüşmelerinin bugün de devam edeceği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmiş ve bu alanı "Sarı Hat" olarak adlandırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuş daha sonra uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde saldırıları devam etmişti.

Bu süreçte ABD arabuluculuğunda Washington'da İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken, müzakerelerin bu hafta gerçekleştirilen son turunda, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'in Çekilmesini İstiyor - Son Dakika

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