Lübnan: İsrail Saldırılarına Tepki - Son Dakika
Lübnan: İsrail Saldırılarına Tepki

05.04.2026 11:52
Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırılarını kınayarak dost ülkelerden müdahale talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını kınayarak dost ülkelerden müdahale talebinde bulunduklarını ve saldırıları durdurmak için temaslarını sürdürdüklerini belirterek, "(İsrail ile) Müzakere taviz değildir, diplomasi teslimiyet değildir." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Paskalya Bayramı dolayısıyla başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Bkerke'deki Maruni Patrikhanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in sivilleri ve masumları hedef alan saldırılarını şiddetle kınadığını ifade eden Avn, uluslararası hukukun ve sivillerin korunmasını öngören Cenevre Sözleşmesi hükümlerinin ihlal edildiğini söyledi.

Avn, "Dost ülkelerden müdahale etmelerini talep ediyoruz ve İsrail'in yaptığı bu çılgınlığı durdurmaları için temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yerinden edilen siviller meselesine de dikkati çeken Avn, bu insanlar için barınma sağlanması ve temel yaşam koşullarının temin edilmesi gerektiğini belirterek, insani yardım gönderen ülkelere, uluslararası kuruluşlara, hükümete ve sahada görev yapan Kızılhaç, sivil savunma, güvenlik güçleri ile orduya teşekkür etti.

İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın güneyindeki halka da seslenen Avn, "Sizi unutmadık, acılarınızı azaltmak için temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Avn, Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1 milyon 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Diplomasinin önemine vurgu yapan Avn, "(İsrail ile) Müzakere taviz değildir, diplomasi teslimiyet değildir." dedi.

Avn, temaslarını sürdüreceklerini belirterek, "Ölümleri, yıkımı ve yaraları durdurmak için çabalarımızı bırakmayacağız. Ne yazık ki bazıları Lübnan'ı ilgisi olmayan savaşlara sürüklemek ve ülkeyi bölgenin kaderine bağlamak istedi." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Avn, Birleşmiş Milletler Gecici Barış Gücü (UNIFIL) saflarında yer alan Endonezya birliğinden yaşamını yitiren askerler nedeniyle UNIFIL'e ve Endonezya hükümetine taziyelerini iletti.

Toplumsal barışın korunmasına öne verdiklerinin altını çizen Avn, iç savaşın İsrail saldırılarından daha tehlikeli olduğunu vurguladı.

Avn, Lübnan ordusunu eleştirenlere de sert tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan: İsrail Saldırılarına Tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
