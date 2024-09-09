Selame'nin Gözaltı Süresi Uzatıldı

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Lübnan yargısı, mali yolsuzluk suçlamasıyla sorgulanan eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkındaki gözaltı süresini uzatma kararı aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, bir hafta önce gözaltına alınan Selame'nin soruşturmasına bugün başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı'nda devam edildiği belirtildi.

Soruşturmanın yaklaşık 3 saat sürdüğü ve hakkındaki gözaltı süresinin uzatıldığı aktarılan haberde, "Lübnan Merkez Bankası eski Başkanı Selame'nin sorgusu sona erdi. İlk bilgiler, ilk soruşturma hakimi vekili Bilal Hallani'nin kendisi hakkında gözaltı süresini uzatma emri çıkardığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, soruşturmanın tamamlanması için 12 Eylül Perşembe günü ikinci bir oturumun yapılacağı aktarıldı.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankası'na ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.

Fransa ve Alman yargısı Mayıs'ta, aynı suçlamalardan ötürü Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

Lübnan'da dokunulmazlığı bulunan Selame için 24 Mayıs'ta, Lübnan yargısı tarafından da 2'nci defa yurt dışı yasağı getirilip Fransız ve Lübnan pasaportlarına el konulmuştu.