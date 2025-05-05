Lübnan Ordusu'ndan Uyuşturucu İmalathanesine Baskın

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Suriye sınırına yakın bölgede bir uyuşturucu imalathanesine baskın düzenlediğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, bölgede uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle mücadele çalışmalarına dikkati çekildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Suriye sınırına yakın Hirmil kentine bağlı Harf el-Sumake bölgesinde bir uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledikleri aktarılan açıklamada, imalathanede çok miktarda captagon uyuşturucu hap ve captagon üretiminde kullanılan ham maddenin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, imalathanenin kapatıldığı ve ilgili makamlarca soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.