Lübnan Ordusu Üst Düzey Komutanların Sürelerini Uzattı

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Lübnan Meclisi, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn dahil ordudaki üst düzey komutanların görev sürelerini bir yıl uzattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından yapılan ilk oturumda, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab'ın "orduda görev yapan tuğgeneral ve üstü rütbelerdeki askerlerin görev süresinin uzatılmasına" dair önergesi oylandı.

Yapılan oylamada önerge 48 milletvekilinin onayıyla kabul edildi.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın görev süresi de bir yıl uzatıldı.

Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi üçüncü yılında da yapılamazken, üst düzey atamaların yerine görev süreleri uzatılıyor.