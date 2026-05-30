Lübnan Ordusuna İHA Saldırısı

30.05.2026 16:15
İsrail'in İHA saldırısında Lübnan'da 2 asker ağır yaralandı, çatışmalar sürüyor.

Lübnan ordusu, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın Nebatiye kentine bağlı Aba beldesindeki ana yol üzerinde seyreden bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda araçta bulunan 2 askerin ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı askerlerin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in hava ve topçu saldırıları sürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Batı Bekaa'da yer alan Mişgara beldesine 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Doğu Zavtar ile Mifedun beldeleri arasındaki Savvan bölgesini bombaladı.

İsrail'e ait bir İHA da Nebatiye vilayetindeki Habbuş-Nebatiye yolu üzerinde seyreden bir aracı hedef aldı.

Öte yandan İsrail topçuları Cizzin bölgesindeki Reyhan, Ayşiye ve Mahmudiye beldelerinin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

Sur kenti çevresindeki Mansuri, Buyut es-Seyyad, Kalile ve Mecdel Zun beldeleri de Beyyada ve Şema'daki İsrail mevzilerinden açılan topçu ateşine maruz kaldı.

İsrail topçuları ayrıca Şakif Kalesi çevresi ile Yukarı Nebatiye ve Kfartebnit beldelerinin kırsal kesimlerini de hedef aldı.

Hizbullah'tan misilleme açıklaması

Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşimi ile Meron Hava Kontrol ve Operasyon Üssü'nün roketlerle hedef alındığı duyuruldu.

Ayrıca sabaha karşı İsrail ordusuna ait bir birliğin Ganduriyye beldesinin doğu kesimlerine ilerlemeye çalıştığının tespit edildiği, söz konusu birliğin patlayıcılarla pusuya düşürüldüğü ve eş zamanlı olarak topçu atışları ve roket saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

