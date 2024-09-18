Lübnan Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Lübnan Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

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Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği önünde, saldırıda ölenler için çiçek bırakıldı.

18.09.2024 22:20
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- Lübnan'ın Tahran Büyükelçiliği önüne saldırılarda ölenler için çiçek bırakıldı

TAHRAN - Lübnan'da çağrı cihazlarının dün eş zamanlı patlatılmasıyla gerçekleştirilen ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırılarda hayatını kaybedenler için İran'daki Lübnan Büyükelçiliği önüne çiçekler bırakıldı.

Lübnan'da Hizbullah üyelerini kullandığı çağrı cihazlarının dün eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişinin öldüğü saldırının yankıları sürüyor. İran'ın başkenti Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği önüne gelen İranlılar, saldırıda ölenler için büyükelçilik binasının önüne yüzlerce çiçek bıraktı. Çiçeklerin üzerine Hizbullah ile Lübnan bayrağı yerleştirilirken, saldırıda hayatını kaybeden kız çocuğunun fotoğrafına yer verildi.

Öte yandan Lübnan'da dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 2 bin 750 kişi yaralanmıştı.

Lübnan Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı
Kaynak: İHA

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