Lübnan Sivil Savunma Ekipleri Aytat'taki Orman Yangınını Söndürdü

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Lübnan sivil savunma ekiplerinin, ülkenin doğusundaki Aytat kasabasında ormanlık alanda çıkan yangını söndürdüğü belirtildi.

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 2 saati aşkın bir çalışmanın ardından Aytat'taki geniş ormanlık alanda çıkan yangını söndürmeyi başardığı ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin yangına müdahale ederken olumsuz arazi ve hava koşullarıyla da mücadele ettiği, yangının çevredeki evlere yayılmasının engellendiği aktarıldı.

Bakanlar Kurulana bağlı Erken Uyarı Platformu 12 Haziran'da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle Lübnan'ın farklı bölgelerinde yangın tehlike indeksinde artış yaşandığını belirtmişti.