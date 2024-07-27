Lübnan Ulaştırma Bakanı, hava sahasının kapatıldığı iddialarını yalanladı

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Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kentine yönelik ölümcül saldırı sonrası Lübnan hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığı iddialarını yalanladı.

Hammiyye, X sosyal medya hesabı üzerinden Lübnan hava sahası hakkında yaptığı açıklamada, Lübnan hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığına ilişkin ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.