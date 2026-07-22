Lübnan ve ABD Askeri İşbirliği Görüşüldü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, başkent Beyrut'ta, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Özel Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral John Bishop başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Heykel, Beyrut'ta Yarze'deki karargahında Bishop ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, iki tarafı ilgilendiren askeri konular ile Lübnan ordusu ile ABD ordusu arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.