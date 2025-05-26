Lübnan ve Finlandiya'dan Kritik Görüşme

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ülkesindeki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Valtonen'ı başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in güneydeki bazı topraklarda sürdüğü işgalin yanı sıra Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) bölgedeki varlığının önemine vurgu yapıldı.

İsrail'in güneyde işgal ettiği noktalardan çekilmesi ve Lübnan'a yönelik devam eden ihlallerine son vermesi gerektiğini dile getiren Avn, UNIFIL birliklerinin güneyde Lübnan ordusuyla koordineli çalışmalarının güven verdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Valtonen de Cumhurbaşkanı Avn'ın Finlandiya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.