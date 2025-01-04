Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkesini ziyaret eden Fransız mevkidaşı Thierry Burkhard ile Lübnan'daki durumu ele aldı.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Avn, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile Beyrut'un doğusunda bulunan El-Yerze'deki ofisinde bir araya geldi.
Lübnan'daki durumu değerlendiren Avn ve Burkhard, Lübnan ve Fransa orduları arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü.
Avn ve Burkhard, mevcut koşullar göz önüne alındığında Lübnan ordusuna yönelik desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Son Dakika › Güncel › Lübnan ve Fransa Ordusu İşbirliği Gözden Geçirildi - Son Dakika
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