Lübnan ve İsrail büyükelçileri Washington'da 2 saat görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan ve İsrail büyükelçileri Washington'da 2 saat görüştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ve İsrail'in ABD büyükelçileri, müzakerelerdeki duraklamayı aşmak için Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşme, Roma'daki müzakere turunun ekim ayına ertelenmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Lübnan ve İsrail'in ABD büyükelçilerinin, iki ülke arasındaki müzakerelerde yaşanan duraklamayı aşmak amacıyla ABD'nin başkenti Washington'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen resmi bir Lübnanlı kaynak, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Neda Hammade Muavvad ile İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'ın ABD Dışişleri Bakanlığı binasındaki görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve TSİ 00.00 civarında sona erdiğini belirtti.

Görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin detay vermekten kaçınan kaynak, daha önce yaptığı açıklamada toplantıda "Lübnan'daki gelişmeler ile geçen haziran ayında Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanma mekanizmasının" ele alınacağını kaydetmişti.

Söz konusu kritik görüşmenin, Lübnan ile İsrail arasında bu hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması planlanan müzakere turunun ekim ayına ertelenmesiyle eş zamanlı gerçekleşmesi dikkati çekti.

Dün, İsrail ile Lübnan arasında 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması beklenen müzakere turunun ertelendiği bildirilmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Washington, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Lübnan, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve İsrail büyükelçileri Washington'da 2 saat görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

01:24
Mourinho’dan Arda Güler’e olay sözler
Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
00:41
Binlerce kişi bekliyordu e-Devlet’te tercih ekranı açıldı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı
00:14
AK Partili isimden bomba iddia İşte seçim için konuşulan tarihi
AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
23:06
Trump’tan İsrail’e dev savaş paketi 40 bin bomba gönderilecek
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 02:53:32. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan ve İsrail büyükelçileri Washington'da 2 saat görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement