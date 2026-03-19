Lübnan ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, bir araya geldiği Suriyeli mevkidaşı Esad eş-Şeybani'nin Suriye'nin Lübnan'ın içişlerine müdahale niyetinde olmadığını ve güvenlik maksadıyla Lübnan sınırına asker konuşlandırıldığını belirtti.

Recci, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantı için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştüğünü aktardı.

Şeybani ile fotoğrafını paylaşan Recci, Suriye Dışişleri Bakanı'nın ülkesinin güçlerinin Lübnan sınırına yalnızca Suriye topraklarını korumak, güvenliği güçlendirmek ve kaçakçılığı engellemek amacıyla konuşlandırıldığını söylediğini kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, "Şeybani, Suriye'nin Lübnan'a girme veya iç işlerine herhangi bir şekilde müdahale etme niyetinde olmadığını vurguladı." açıklamasında bulundu.