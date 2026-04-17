Lübnanlılar Güney'e Dönüyor - Son Dakika
Lübnanlılar Güney'e Dönüyor

17.04.2026 21:16
BM, İsrail-Lübnan ateşkesinin ardından yerinden edilmiş Lübnanlıların geri döndüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edilmesi sonrasında yerinden edilmiş Lübnanlıların, ülkenin güneyine dönmeye başladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Dujarric, "Lübnan sahasındaki insani yardım ortaklarımız, yerinden edilmiş bazı ailelerin Beyrut'un güney banliyölerine, Nebatiye'nin bazı kısımları da dahil, Lübnan'ın güneyine geri dönmeye başladığını belirtiyor." dedi.

"Bugün Lübnan saatiyle 17.00 itibarıyla 113 bin kişi toplu barınma merkezlerinde bulunuyordu." diyen Dujarric, bu sayının daha önce 141 bin civarında olduğunu, 30 bine yakın kişinin ise bu merkezlerden ayrıldığını kaydetti.

Dujarric, bölge halkı için güvenliğin henüz tam olarak sağlanamadığını belirterek, bölgede BM ile ortak çalışan sivil toplum kuruluşlarınca bu yönde gönderilen bilgileri paylaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, Lübnan'ın güneyinde ve Nebatiye bölgesi genelindeki pek çok yerleşim bölgesinde bulunan patlamamış mühimmatların "tehlike arz etmekte olduğunu" vurguladı.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 24.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlılar Güney'e Dönüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnanlılar Güney'e Dönüyor - Son Dakika
