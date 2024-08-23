Lufthansa Orta Doğu'daki Uçuş İptallerini Uzattı - Son Dakika
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Lufthansa Orta Doğu'daki Uçuş İptallerini Uzattı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Tel Aviv, Tahran ve Beyrut'a olan uçuş iptallerini 2 Eylül ve 30 Eylül'e kadar uzattığını duyurdu. Amman ve Erbil'e olan uçuşlar ise 27 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacak.

23.08.2024 17:16
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle uçuş iptallerini Tel Aviv ve Tahran'a 2 Eylül, Beyrut'a da 30 Eylül'e kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, Lufthansa Grubu mevcut güvenlik analizine dayanarak Orta Doğu'daki operasyonlarında güncellemeye gitti.

Buna göre, Tel Aviv ve Tahran'a olan uçuşlar 2 Eylül, Beyrut'a olan uçuşlar da 30 Eylül'e kadar askıya alındı.

Amman ve Erbil'e olan uçuşlar ise 27 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacak.

İptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunuldu.

Lufthansa daha önce Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan güvenlik analizi çerçevesinde 26 Ağustos'a kadar Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e tüm uçuşları iptal etmişti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lufthansa Orta Doğu'daki Uçuş İptallerini Uzattı - Son Dakika

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