Lufthansa, Shanghai-Frankfurt hattında sefer sayısını artırarak pandemi öncesi seviyeye döndü - Son Dakika
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Lufthansa, Shanghai-Frankfurt hattında sefer sayısını artırarak pandemi öncesi seviyeye döndü

Lufthansa, Shanghai-Frankfurt hattında sefer sayısını artırarak pandemi öncesi seviyeye döndü

Lufthansa, artan seyahat talebi nedeniyle Shanghai ile Frankfurt arasındaki havayolu rotasında sefer sayısını ikiye katlayarak pandemi öncesi seviyeye geri döndü. Şirket, Çin pazarına ve Çin ile Almanya arasındaki güçlü bağa olan inancını ortaya koydu.

22.06.2024 16:09
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Shanghai kentinden çeşitli görüntüler

Lufthansa, Shanghai ile Frankfurt kentleri arasında havayolu rotası başlatan ilk Avrupalı havayolu şirketi.

Alman havayolu şirketi, artan seyahat talebi karşısında Mart sonu itibarıyla günlük Frankfurt-Shanghai uçuşlarına bir sefer daha ekleyerek sefer sayısını ikiye katladı ve pandemi öncesi seviyeye geri döndü.

"Artan talep ve Çin'e yönelik kapasitemizi sürekli artırmamız, Çin pazarına ve Çin ile Almanya arasındaki güçlü bağa olan inancımızı ortaya koyuyor."

"1994 yılında Shanghai pazarına girdik. O zamandan bu yana Shanghai kentini merkezimiz olan Frankfurt'a ve daha sonra da Münih'teki Lufthansa merkezimize bağladık. Seferlerimizde hem Çin hem de Almanya'dan çok sayıda yolcuyu ağırladık. Biz iki ülke arasında önemli bir hava köprüsüyüz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lufthansa, Shanghai-Frankfurt hattında sefer sayısını artırarak pandemi öncesi seviyeye döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lufthansa, Shanghai-Frankfurt hattında sefer sayısını artırarak pandemi öncesi seviyeye döndü - Son Dakika
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