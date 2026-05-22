Luhansk'taki Kolej Saldırısı Eleştirildi
22.05.2026 23:34
BM'de Rusya, Ukrayna'nın Luhansk'taki saldırısını kaza olarak görmediğini ve Batı'yı eleştirdi.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir koleje saldırmasının kaza olamayacağını öne sürerek, bu saldırıya sessiz kalan Batı ülkelerini eleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir koleje saldırması üzerine Rusya'nın talebiyle "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" başlığı altında acil toplandı.

Konseyde konuşan Nebenzia, Ukrayna ordusunu sivilleri ve sivil altyapıları hedef almakla suçlayarak, dün gece Luhansk bölgesindeki kolej saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla çocuğun da yaralandığını belirtti.

Nebenzia, "Ne yazık ki bu rakam artabilir, çok sayıda çocuk hastanelerde kritik durumda kalmaya devam ediyor ve kayıp kişilerin aranması sürüyor. Çocuklar hala enkaz altında." dedi.

Çocukların bulunduğu bir yurdun gece yarısı hedef alınmasının kaza sonucu olamayacağını savunan Nebenzia, "Bu, mümkün olan en yüksek sayıda can kaybına yol açmayı amaçlayan kasıtlı bir saldırıdır. Bu, bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Nebenzia, Ukrayna yönetiminin, Rus çocuklarına yönelik saldırıları karşısında Batılı üye devletlerin sessiz kalmasını da "çifte standart" olarak eleştirerek, "Benzer korkunç çifte standart, şubat ayı sonlarında ABD saldırısı sonucu ölen İranlı çocukları ve Gazze'deki saldırılar konusunda da sergilendi." dedi.

Gazze'nin, saldırılar sonucu "bir çocuk mezarlığına dönüştürüldüğünü" vurgulayan Nebenzia, "Bu masada oturan birçok ülke, Ukrayna rejimine silah sağlayan başlıca ülkelerdir ve bunu hakları olarak gördüklerini bile gizlemiyorlar." diye konuştu.

Nebenzia, Luhansk bölgesindeki saldırıya sesini çıkarmayan ülkeleri, buna "ortak olmakla" eleştirdi ve bu saldırıdan ötürü hesap vermeleri gerektiğini kaydetti.

"Bu ölüm ve yıkım şimdi durmalıdır"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce ise Luhansk bölgesindeki saldırıyla ilgili hala birçok sorunun cevapsız kaldığını belirterek, Rusya'ya "kontrolü altındaki bölgelere insani yardım çalışanlarının erişimine izin vermesi" çağrısı yaptı.

Bruce, "ABD, bu savaşın kalıcı şekilde müzakere yoluyla sona ermesi için acil ve kapsamlı bir ateşkesin gerekliliğinin altını çiziyor. Bu ölüm ve yıkım şimdi durmalıdır." diyerek, Rusya ve Ukrayna'yı iyi niyetle müzakere masasına davet etti.

Kaynak: AA

