Lukaşenko: ABD Nükleer Silahlarını Çekmeli

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MİNSK, 1 Kasım (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, küresel gerilimi azaltmak için ABD'nin nükleer silahlarını Avrasya'dan çekmesi gerektiğini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen İkinci Minsk Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lukaşenko, küresel gerilimi azaltmaya yönelik çeşitli önlemlerin ana hatlarını çizdi.

BelTA haber ajansına göre Lukaşenko, "Durumu gerçekten yatıştırmak ve diyalog koşulları yaratmak için ABD'ye ait nükleer silahların Avrasya ülkelerinin topraklarından çekilmesi gerekiyor" dedi.

Lukaşenko ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan uygulanan yasadışı yaptırımlara son verilmesi ve bu tür baskılara karşı etkili uluslararası yasal güvence mekanizması oluşturulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, nükleer silahlar olmasa bile insanlık için tehdit oluşturan yeni ölümcül teknolojiler üzerinde kontrol ve şeffaflık sağlayacak yasal bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu.

Lukaşenko, Ukrayna krizinin tüm taraflarının ön koşulsuz müzakerelere katılması gerektiğini belirterek, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında varılan barış anlaşması taslağı olan İstanbul Anlaşması'nın bu tür görüşmelerin yenilenmesi için temel oluşturabileceğini kaydetti.

Minsk'te Perşembe günü başlayan konferans iki gün sürecek.