Lukaşenko'dan Üçlü Zirve Teklifi

08.08.2025 20:38
Lukaşenko, Putin ve Zelenskiy ile havada ateşkes için üçlü zirve önerdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda havada ateşkes kararına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yapacağı üçlü bir zirveyle ulaşılabileceğini söyledi.

Belta haber ajansına göre Lukaşenko, Time dergisine verdiği röportajda Belarus-ABD ilişkilerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra Minsk- Washington ilişkilerinin kötüleştiğini kaydeden Lukaşenko, buna karşın iki ülke arasında iletişim kanallarının istihbarat servisleri aracılığıyla devam ettiğini aktardı.

Bu esnada ABD-Belarus ilişkileriyle ilgili süreci bizzat kendisinin sürdüğüne dikkati çeken Lukaşenko, son zamanlarda ABD tarafının Belarus ziyaretlerinde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Smith'in kilit rol oynadığını bildirdi.

Lukaşenko, "Geldiğinde her zaman şaka yollu CIA ajanı diye adlandırdığım iyi bir insan. Kendisiyle 5 kez görüştük." ifadelerini kullandı.

ABD tarafının Belarus ile temas konusunda inisiyatif sahibi olduğuna değinen Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un ve ekibinin haziranda Minsk'e ziyaretinin 5. Amerikan heyeti olduğunu söyledi.

İyi ilişkilere sahip olmasından dolayı kendisinden Amerikalıların bazı konuları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmesini istediğini dile getiren Lukaşenko, bunlardan bir tanesinin Rusya ile Ukrayna arasında havada ateşkes konusu olduğunu, ancak bunun Ukrayna'nın Rusya'yı bombalamayı sürdürmesi nedeniyle kabul görmediğini anlattı.

Rusya ile Belarus arasında sadece tarihsel değil, aynı zamanda müttefiklik ilişkilerine sahip olduğunun altını çizen Lukaşenko, Oreşnik balistik füzesi, nükleer silahların alınması gibi askeri alanda da ilişkilerin oldukça iyi olduğuna dikkati çekti.

"Oreşnik füze sisteminin konuşlanacağı yer belirlendi"

Ülkesine Moskova'nın gerektiği kadar yardımda bulunduğunu yineleyen Lukaşenko, yıl sonuna kadar nükleer başlık da taşıyabilen Oreşnik füze sistemine sahip olunacağını, Belarus'ta sistemin konuşlandırılacağı ilk mevzilerin belirlendiğini belirtti.

Lukaşenko, "Ne Putin, ne ben, ne de başka biri nükleer silah kullanmak istemiyor. Biz intiharcı değiliz. Ancak sınırımızı biri geçerse, elimizdeki tüm silahlarla derhal karşılık vereceğiz. Bu bir gözdağı değil, sadece bir uyarı." şeklinde konuştu.

"Askeri konseptimiz Polonya ve Baltık ülkelerine 'kabul edilemez zarar' üzerine kurulu"

Rusya'nın Belarus'u güçlendirecek güce sahip olduğunu vurgulayan Lukaşenko, sürekli "savaştan kaçınmak için savaşa hazırlandıklarını" kaydetti.

Lukaşenko, "Ne yapacağımızı biliyoruz. Son savaşların hepsinden dersler çıkardık. (Askeri) Konseptimiz, bize karşı savaşacak olan Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya 'kabul edilemez zarar' vermeye hazır olduğumuz gerçeğine dayanıyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın aynı anda adım atması halinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in havada ateşkese razı olabileceğini belirten Lukaşenko, Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin üçlü görüşmesi önerisinde bulundu.

Böyle bir görüşme esnasında havada ateşkes konusunun masaya yatırılabileceğini bildiren Lukaşenko, bir ay sonra bu görüşmenin yapılabileceğini dile getirdi. Lukaşenko, "Önceden karar verelim. Mesela Minsk, İstanbul, Cenevre (görüşme yeri) olabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

