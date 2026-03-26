Lukaşenko ve Kim Jong-un Görüştü

26.03.2026 10:54
Belarus ve Kuzey Kore, işbirliği anlaşması imzaladı; iki lider ilişkilerin gelişeceğini vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kim ile görüştü. Görüşmede iki lider, Belarus ve Kuzey Kore arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Lukaşenko yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'yi ilk defa ziyaret ettiğini belirterek Minsk ve Pyongyang arasında bazı tarihi benzerlikler olduğunu dile getirdi.

Belarus ve Kuzey Kore arasında bugüne kadar yakın işbirliği olmadığına dikkati çeken Lukaşenko, iki ülke arasındaki ilişkilerde "yeni bir aşamaya" girildiğini vurguladı.

Lukaşenko, "Ancak aramızdaki etkileşimin şimdi önemli ölçüde yoğunlaştığını içtenlikle memnuniyetle belirtiyorum." ifadesini kullandı.

Dostluk ve işbirliği anlaşmasının ikili ilişkilerin sürdürülmesinde kurumsal çerçeveyi tanımladığını belirten Lukaşenko, "Günümüzün küresel dönüşümünde, güç sahiplerinin uluslararası hukuku açıkça görmezden geldiği ve ihlal ettiği bir dönemde, bağımsız ülkelerin daha yakın işbirliği yapması, egemenliklerini korumak ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için çabalarını birleştirmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Batı'nın Belarus'a yönelik haksız baskısına karşıyız"

Kim Jong-un, her iki ülkenin de bağımsızlık ve adalet ilkelerine dayalı çok kutuplu bir dünya inşa etmeye çalıştığını ve birçok uluslararası konuda benzer pozisyonlar paylaştığını kaydetti.

Kim, "Bunun, her iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin daha da genişlemesi ve gelişmesi için bir ön koşul olduğuna inanıyorum." dedi.

Belarus ile dayanışma içinde olduklarını ve ona tam destek verdiklerini söyleyen Kim, "Batı'nın Belarus'a yönelik haksız baskısına karşıyız. Belarus yönetiminin, sosyopolitik istikrar ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen tedbirlerini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Diplomasi, Belarus, Güncel, Son Dakika

Advertisement
