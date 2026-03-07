Lüks Araç Operasyonunda 4 Tutuklama

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 100'den fazla lüks aracı parçalayıp yedek parça olarak sattıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takip ve çalışması neticesinde, kentte lüks otomobil parçalayıp sattıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir merkezli İstanbul, İzmir ve Sakarya'da yürütülen çalışmada, çalıntı, hacizli, yakalamalı ve yurt dışından gelip kalma süresi dolan lüks araçları Eskişehir'e getirip parçalayan ve yedek parça olarak satan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandıkları 2 aracın da aralarında bulunduğu 5 lüks araca el konuldu.

Zanlıların iş yerlerindeki aramalarda ise motor numarası kazınmış 26 araç motoru, üzerinde haciz yakalama bulunan bir araca ait olduğu tespit edilen araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi, parçalanmış araçlara ait olduğu anlaşılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, hacizli yakalamalı, yurt dışından geçici süreyle ülkeye giren ve süresi sonunda çıkması gereken, farklı ülke ile kentlerden çalınan araçlara ait toplam 75 araç beyni bulundu.

Yapay zeka uygulamasına "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?" diye sormuşlar

Ayrıca şüphelilerin telefonlarındaki incelemede, bir şüphelinin yapay zeka uygulamasına "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?" diye sorduğu saptandı.

Toplam 100'den fazla aracı parçalayıp yedek parça olarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'zincirleme şekilde resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçları kapsamında tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.