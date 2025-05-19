Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

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Eyüpsultan'da piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira civarında olduğu öğrenilen lüks araç alevlere teslim oldu. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken araç kül oldu. Yapılan araştırmalar sonucu lüks aracın sahibinin Beşiktaş Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın olduğu öğrenildi.

19.05.2025 15:44  Güncelleme: 15:54
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Eyüpsultan Hasdal- Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselen aracını yan yolda durdurdu.

DEĞERİ 20 MİLYON LİRA

Yaklaşık değeri 20 milyon lira olan 34 CAA 08 plakalı aracın sürücüsü, motor kısmından yükselen dumanları görünce aracı kenara çekti ve yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı fakat araç kısa sürede alev topuna döndü.

SÜRÜCÜ BAŞKANIN OĞLU ÇIKTI

Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Ali Karatay:
    nerde 20 milyon sallamayın AA haberi geçtiniz bidiymiz pejo arabası pejo araçı Ferrari mi oldu 3 20 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    geçmiş olsun gelen mala gelsin 15 4 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    pejo diyen arkadaş piyasadan bir haber heralde Ferrariyi tanımıyor. 1 0 Yanıtla
  • Kartal:
    Ferrari imiş arac.geçmiş olsun mala gelsin cana gelmesin 0 0 Yanıtla
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