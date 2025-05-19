Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Eyüpsultan Hasdal- Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselen aracını yan yolda durdurdu.

DEĞERİ 20 MİLYON LİRA

Yaklaşık değeri 20 milyon lira olan 34 CAA 08 plakalı aracın sürücüsü, motor kısmından yükselen dumanları görünce aracı kenara çekti ve yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı fakat araç kısa sürede alev topuna döndü.

SÜRÜCÜ BAŞKANIN OĞLU ÇIKTI

Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.